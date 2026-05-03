Đoković je poslednji meč odigrao pre dva meseca u Indijan Velsu i od tada je pauzirao.

Zakazao je trening u Rimu, piše na sajtu takmičenja, za ponedeljak od 18.00, sa Peruancem Ignjasijom Buseom, što očigledno znači da će i nastupiti u "večnom" gradu.

Novak je u Rimu nastupao u 18 navrata, a šest puta je bio šampion, poslednji put 2022. godine.

