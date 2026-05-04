BEZ IZLASKA NA TEREN! Đoković zadržao poziciju, Siner se odlepio od Alkaraza
Đoković, koji je propustio masters u Madridu prošle sedmice, na četvrtom mestu svetske rang-liste ima 4.700 bodova.
Siner je u nedelju trijumfovao u Madridu, pobedom protiv Aleksandera Zvereva iz Nemačke 6:1, 6:2, posle 58 minuta i postao prvi igrač koji je osvojio pet uzastopnih trofeja na mastersima. On ima 14.350 bodova, ispred Španca Karlosa Alkaraza sa 12.960.
Među prvih 10 igrača bilo je promena, ruski teniser Danil Medvedev preuzeo je deveto mesto od Italijana Lorenca Muzetija, koji je sada 10.
Od srpskih tenisera, Hamad Međedović zadržao je 67. mesto sa 804 boda, a Miomir Kecmanović pokvario je plasman za pet mesta i pao je na 70. sa 795 bodova. Dušan Lajović popeo se za šest mesta na 132. sa 471 bodom, dok je Laslo Đere pokvario plasman za 12 pozicija i zauzima 279. sa 187 bodova.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 14.350
- Karlos Alkaraz (Španija) 12.960
- Aleksander Zverev (Nemačka) 5.805
- Novak Đoković (Srbija) 4.700
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.050
- Ben Šelton (SAD) 4.030
- Tejlor Fric (SAD) 3.770
- Aleks de Minor (Australija) 3.755
- Danil Medvedev (Rusija) 3.460
- Lorenco Muzeti (Italija) 3.415
67. Hamad Međedović 804
70. Miomir Kecmanović 795
