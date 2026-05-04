KOŠMARU SRPKINJE NE NAZIRE SE KARAJ! Novi pad Olge Danilović - pokvarila plasman za 13 pozicija!
Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 13 pozicija i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 144. mesto.
Danilović ima 534 boda na 144. mestu, a tri boda manje ima Lola Radivojević koja je pala za tri pozicije, na 145. Teodora Kostović pokvarila je plasman za 14 mesta i zauzima 178. sa 435 bodova.
Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.110 bodova, ispred Elene Ribakine iz Kazahstana sa 8.555 bodova.
Među prvih 10 teniserki bilo je promena, Poljakinja Iga Švjontek preuzela je treće mesto od Amerikanke Koko Gof, koja je pala na četvrto. Za po jedno mesto na sedmo, osmo i deveto napredovale su Ruskinja Mira Andrejeva, Italijanka Džasmin Paolini i Kanađanka Viktorija Mboko, a Ukrajinka Elena Svitolina pala je za tri pozicije, na 10.
WTA lista:
1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.110
2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.555
3. Iga Švjontek (Poljska) 6.948
4. Koko Gof (SAD) 6.749
5. Džesika Pegula (SAD) 6.136
6. Amanda Anisimova (SAD) 5.985
7. Mira Andrejeva (Rusija) 4.181
8. Džasmin Paolini (Italija) 3.722
9. Viktorika Mboko (Kanada) 3.531
10. Elena Svitolina (Ukrajina) 3.530
Beta