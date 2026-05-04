Novak će na turniru u prestonici Italije ponovo zaigrati prvi put nakon gotovo dva meseca i mastersa u Indijan Velsu.

Srpski teniser će u prvom kolu biti slobodan, a u drugom će igrati protiv pobednika meča Martona Fučoviča i kvalifikanta.

Potencijalni rival u četvrtfinalu je domaćin Lorenco Muzeti, a u polufinalu Aleksander Zverev.

Karlos Alkaraz zbog povrede neće igrati u Rimu, a na drugoj strani žreba su Janik Siner, Danil Medvedev i Ben Šelton...

Novak Đoković je turnir u Rimu, koji se ove godine održava od 6. do 17. maja, osvajao šest puta.

Rekorder je Rafael Nadal sa 10 titula, a aktuelni šampion je Alkaraz koji je u finalu prošle godine pobedio Sinera u dva seta rezultatom 7:6(7:5), 6:1.

