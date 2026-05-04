Grupa vodećih igrača svetskog tenisa uključujući Novaka Đokovića, Janika Sinera i Arinu Sabalenku, izrazili su danas duboko razočaranje nagradnim fondom Rolan Garosa, usred dugotrajnog spora sa organizatorima pariskog grend slem turnira.

Drugi grend slem turnir u sezoni počinje 24. maja u Parizu, a igrači su naveli da imaju i druge zahteve na koje zvaničnici nisu odgovorili, uključujući bolju zastupljenost, zadravstvenu zaštitu i penzije.

Organizatori su prošlog meseca objavili da je nagradni fond povećan za 10 odsto na 61,7 miliona evra, odnosno za 5,3 miliona evra više u odnosu na prošlu godinu.

"Udeo igrača u prihodima Rolan Garosa opao je sa 15,5 odsto u 2024. godini, na 14,9 odsto projektovanih za 2026. godinu", navodi se u saopštenju grupe igrača.

Šampioni u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiće po 2,8 miliona evra, a finalisti po 1,4 miliona evra. Polufinalisti će zaraditi po 750.000 evra, a poraženi u prvom kolu po 87.000.

U saopštenju 20 igrača navodi se da "osnovne brojke pokazuju sasvim drugačiju priču", uz tvrdnju da igrači dobijaju sve manji deo vrednosti koju pomažu da se stvori.

"Prema rečima zvaničnika turnira, Rolan Garos je 2025. godine ostvario prihod od 395 miliona evra, što je povećanje od 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu, ali je nagradni fond porastao samo za 5,4 odsto, smanjujući udeo igrača u prihodima na 14,3 odsto", navodi se.

"Sa procenjenim prihodima od više od 400 miliona evra na ovogodišnjem turniru, nagradni fond kao procenat prihoda će verovatno i dalje biti manji od 15 odsto, što je daleko manje od 22 odsto koliko su igrači tražili kako bi se grend slem turniri izjednačili sa ATP i WTA turnirima iz serije 1000", dodaje se u saopštenju.

Ista grupa od 20 igrača je prošle godine već potpisala pismo poslato rukovodiocima četiri grend slem turnira, tražeći veći nagradni fond i veći uticaj na "odluke koje direktno utiču na igrače".

Oni su rekli da ostaju ujedinjeni u želji da vide značajan napredak, kako u pogledu pravedne finansijske raspodele, tako i u načinu upravljanja sportom.

Istakli su da nisu dobili odgovor na predloge o socijalnoj zaštiti, uključujući penzije i dugoročno zdravstveno osiguranje i da nije postignut nikakav napredak u pogledu pravedne i transparentne zastupljenosti igrača u procesu donošenja odluka na grend slem turnirima.

"Dok drugi veliki međunarodni sportovi modernizuju upravljanje, usklađuju zainteresovane strane i grade dugoročnu vrednost, grend slem turniri ostaju otporni na promene. Odsustvo konsultacija sa igračima i kontinuirani nedostatak ulaganja u dobrobit igrača odražavaju sistem koji ne zastupa adekvatno interese onih koji su ključni za uspeh sporta", navodi se u saopštenju.

Beta