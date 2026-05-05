IZJAVA BIVŠE ŠAMPIONKE VIMBLDONA ODJEKUJE TENISKIM SVETOM: Samo Đoković može da parira Sineru i Alkarazu!
Bivša šampionka i danas cenjena teniska analitičarka Marion Bartoli smatra da samo jedan igrač trenutno može da stane na crtu Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu.
U pitanju je, naravno, Novak Đoković.
Bartoli je posebno bila impresionirana partijama Sinera, ali i načinom na koji njegovi rivali teško uspevaju da isprate tempo igre.
"Sedela sam pored terena i nisam mogla da verujem šta gledam. Protivnik je kasnio na skoro svaku loptu. U prethodnim mečevima sve je funkcionisalo savršeno, ali u finalu je bio sporiji za pola sekunde – jer Sinerove lopte jednostavno dolaze neverovatnom brzinom", objasnila je Francuskinja, aludirajući na pad u igri nemačkog tenisera.
Ipak, ključna poruka stigla je kada je uporedila vrh današnjeg tenisa.
S obzirom na to da su Siner i Alkaraz već pokupili najveće trofeje u prvim mesecima sezone, Bartoli veruje da ostatak tura nema odgovor.
"Jedino Đoković može da im parira. Kada je zdrav i spreman, on je jedini koji može da igra na tom nivou. Za sve ostale razlika u kvalitetu je ogromna – postalo je zastrašujuće igrati protiv njih", poručila je Bartoli.
Podsetimo, Đoković je ove godine već pokazao da ima recept za Sinera, pošto ga je savladao na Australijan open, dok je u finalu poražen od Alkaraza – što dodatno potvrđuje tvrdnju Francuskinje.