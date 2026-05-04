Dušan Lajović nije uspeo da stigne do glavnog žreba ovog turnira.
Tenis
NOVI NEUSPEH DUŠANA LAJOVIĆA: Srbin eliminisan u kvalifikacijama za masters u Rimu
Slušaj vest
Srpski teniser Dušan Lajović nije danas uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za masters u Rimu, pošto je izgubio od 122. igrača sveta Jana Čoinskog iz Velike Britanije posle dva seta, 5:7, 4:6.
Lajović, 132. teniser sveta, izgubio je posle sat i 46 minuta.
Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
On nije uspeo da napravi nijedan brejk, a protivnik mu je dva puta oduzeo servis.
Čoinski će u finalu kvalifikacija igrati protiv Čileanca Kristijana Garina.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši