Srpski teniser Dušan Lajović nije danas uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za masters u Rimu, pošto je izgubio od 122. igrača sveta Jana Čoinskog iz Velike Britanije posle dva seta, 5:7, 4:6.

Lajović, 132. teniser sveta, izgubio je posle sat i 46 minuta.

Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

On nije uspeo da napravi nijedan brejk, a protivnik mu je dva puta oduzeo servis.

Čoinski će u finalu kvalifikacija igrati protiv Čileanca Kristijana Garina.

Kurir sport / Beta

DUŠAN LAJOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Prvi put sam na turniru u Dubaiju, verujem da je sa publikom sve drugačije!