Oni ističu da povećanje nagradnog fonda od 9,5% nije dovoljno i da deluje simbolično, posebno u odnosu na procenjene prihode turnira koji bi ove godine mogli da dostignu čak 400 miliona evra:

- Rolan Garos je u 2023. godini ostvario prihod od 395 miliona evra, što je porast od 14 odsto, dok je nagradni fond porastao za svega 5,4 odsto. Time je udeo igrača u prihodu pao na svega 14,3 odsto. Sa procenjenim prihodima od preko 400 miliona ove godine, procenat za igrače će verovatno pasti ispod 15 odsto, što je daleko ispod 22 odsto koliko igrači traže kako bi se Grend slemovi izjednačili sa standardima ATP i WTA tura. Dok se Rolan Garos sprema za rekordne zarade, igrači dobijaju sve manji udeo vrednosti koju sami kreiraju. Što je još gore, ne postoji dijalog o dobrobiti igrača niti formalni mehanizam konsultacija pri donošenju odluka - navodi se u saopštenju teniskih profesionalaca.