Srpski teniser Novak Đoković ponovo trenira pred Masters u Rimu, nakon poraza na Indijan Velsu. ATP je objavio njegov povratak na teren.
trening
POVRATAK NOVAKA: Đoković ponovo na terenu, oglasio se ATP!
Slušaj vest
Srpski teniser Novak Đoković odradio je prvi trening pred Masters u Rimu.
Srbin se tako vratio na teren posle skoro dva meseca, jer mu je poslednji turnir bio još u martu mesecu, kada je učestvovao na Mastersu u Indijan Velsu, gde je poražen od Džeka Drejpera u četvrtfinalu.
Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
ATP je ne na svom "X" nalogu napisao kratko i jasno.
- Momenat koji smo svi čekali. Novak Đoković je ponovo na terenu - stoji u objavi.
Srpski teniser Masters u Rimu je osvajao u šest navrata, a poslednji put je to bilo 2022. godine.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši