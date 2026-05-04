Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković odradio je prvi trening pred Masters u Rimu.

Srbin se tako vratio na teren posle skoro dva meseca, jer mu je poslednji turnir bio još u martu mesecu, kada je učestvovao na Mastersu u Indijan Velsu, gde je poražen od Džeka Drejpera u četvrtfinalu.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

ATP je ne na svom "X" nalogu napisao kratko i jasno.

- Momenat koji smo svi čekali. Novak Đoković je ponovo na terenu - stoji u objavi.

Srpski teniser Masters u Rimu je osvajao u šest navrata, a poslednji put je to bilo 2022. godine.

BONUS VIDEO: