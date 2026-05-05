Američki teniser Tristan Bojer napravio je haos na čelendžeru u Frankavila al Mareu u Italiji.

Treći nosilac turnira potpuno je izgubio kontrolu u meču protiv anonimnog Italijana Danijelea Rapanjete, koji je u tom trenutku bio na korak od senzacije. Kada je izgubio servis pri rezultatu 6:5 u drugom setu, Amerikancu je „pao mrak na oči“.

Usledio je potpuni raspad – prvo je krenuo da razbija rekete po šljaci, a zatim i da brutalno vređa sudiju.

"Ti si j****i moron!" urlao je Bojer.

Psovke su odjekivale terenom, ali ni to mu nije bilo dovoljno.

U naletu besa, Bojer je počeo da udara reketom direktno u sudijsku stolicu, naočigled šokiranog arbitra i publike! Sudija je odmah reagovao i zbog divljanja mu dodelio kazneni gem.

To je bio kraj – Rapanjete je dobio set 7:5, a samim tim i meč, dok je Amerikanac praktično sam sebe izbacio sa turnira!

Ali tu nije bio kraj skandala. Besni Bojer je nastavio da divlja pored terena, polomio još nekoliko reketa, a zatim uz psovke odjurio u svlačionicu i zalupio vrata iz sve snage!

Ovo nije prvi incident problematičnog Amerikanca, pa se sada čeka oštra kazna ATP – a nije isključeno ni da ga suspenduju zbog sramotnog ponašanja koje je zgrozilo sve prisutne!