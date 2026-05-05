Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, javno se oglasila povodom zajedničkog saopštenja i oštrih kritika koje su vodeći igrači uputili organizatorima Rolan Garosa.

U fokusu nezadovoljstva svetskog vrha nalazi se trenutni sistem preraspodele novca na predstojećem Grend slemu u Parizu.

Najveće zvezde belog sporta smatraju da nagradni fondovi ne prate realne zasluge i prihode turnira, zahtevajući veće procente za same učesnike. Da je reč o ozbiljnom i jedinstvenom frontu, potvrđuje i lista potpisnika ovog zahteva, među kojima su, pored Sabalenke, i Novak Đoković, Janik Siner, Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Iga Švjontek, Koko Gof i Džesika Pegula.

"Apsolutno, kad vidite brojke i iznose koje igrači dobijaju. Osećam se kao da mi pravimo predstavu. Osećam kao da bez nas ne bi bilo turnira i zabave. Zaista verujem da zaslužujemo veći procenat. Šta mogu da kažem? Jednostavno se nadam da će svi pregovori koje vodimo, u nekom trenutku, dovesti do prave odluke, do rešenja koji zadovoljava sve", rekla je Sabalenka.

Arina Sabalenka Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

teniserka je otišla korak dalje, nagovestivši mogućnost radikalnijih mera i protesta usmerenih ka Grend slem turnirima ukoliko se zahtevi igrača ne ispoštuju.

"Mislim da ćemo ga u nekom trenutku bojkotovati. Osećam da će to biti jedini način da se, na neki način, borimo za naša prava", ističe Arina.

