Slušaj vest

Kako je protivnik Hamadu Međedoviću – koji je ušao u glavni žreb posle povlačenja 28. igrača sveta Drejpera - već bio poznat (Francuz Rojer, 2:0 za našeg asa uz uzastopne pobede na šljaci u Antaliji 2022.), čekalo se da se vidi ko će zapasti Miši Kecmanoviću – trenutno 70. igraču sveta.

1/6 Vidi galeriju Masters u Indijan Velsu, Novak Đoković Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Iako nisu igrali do sada, Dalibor Švrcina je kroz kvalifikacije u Rimu pobedio veoma solidne “šljakere” Kjera i Bonzija, što predstavlja fin niz uspeha posle četvrtfinala čelendžera u Ostravi i finala na turniru u Rimu iste kategorije. Ipak, Kecmanović je igrač “više kategorije” u odnosu na 116. Čeha – pa bi moglo da se kaže da je Miša favorizovan da i uz promenljivu igru na otvaranju turnira prođe ovakvog izazivača.

U donjem delu žreba – gde je “smešten” treći nosilac i šestostruki osvajač turnira na Foro Italiku, Novak Đoković – dobili smo jednu interesantnu vest.

Naime, za mesto sa druge strane mreže od 24-strukog osvajača Grend Slem turnira u drugom kolu boriće se Marton Fučovič (6:0 za Novaka, poslednje 2 pobede na šljaci) i kvalifikant iz Hrvatske Dino Prižmić.

Ako stameni Mađar već ima “kompleks gubitnika” od velikog šampiona, biće veoma zanimljivo videti kako bi na terenu izgledao 20-godišnji Splićanin, upamćen po izuzetnom meču koji je odigrao protiv osvajača Australijan Opena u prvom kolu u Melburnu 2024. – otkinuvši mu hrabro drugi set u taj-brejku i nepokolebljivo se borivši do kraja.

Prižmić se nalazi na najvišem mestu rang-liste od ulaska u profesionalne vode (#79), na šljaci ove godine ima vrednih 16 pobeda iz 21 meča – i sigurno će imati motiv više da se snažno suprotstavi Novaku u njegovom prvom meču na najsporijoj podlozi turneje.

Vuk Brajović