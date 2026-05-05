Slušaj vest

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk saopštila je da zbog povrede neće igrati na WTA turniru u Rimu.

Kostjuk se povukla sa turnira u glavnom gradu Italije tri dana pošto je osvojila turnir u Madridu. Ukrajinska teniserka je na turniru u Rimu bila postavljena za 23. nosioca.

Marta Kostjuk Foto: Printskrin/Instagram

- Nakon najbolje nedelje u karijeri, radovala sam se turniru u Rimu. Ali, nekada telo ima druge planove. U poslednjih nekoliko dana suočila sam se sa povredom kuka. A pošto mi ni skočni zglob nije u potpunosti oporavljen, jednostavno nije pametno da se takmičim u Rimu. Želim da se na vreme oporavim i spremim za Pariz - napisala je Kostjuk na društvenim mrežama.

Ne propustiteFudbalNOVI GOL SMS-A! Nastavla se trka Al Hilala i Al Nasra! (VIDEO)
HUNGARY-SERBIA_123.JPG
FudbalSAKA VODI TOBDŽIJE U BUDIMPEŠTU: Ovako je Arsenal poveo protiv Atletika! Golu Sake prethodio je genijalan potez Salibe
Arsenal, Atletiko, Liga šampiona
KošarkaŠAMPIONSKO LUDILO U SVLAČIONICI! Košarkaši Dinamika podigli pehar, pa "okupali" trenere - Nešić i Karaklajić nisu znali šta ih je snašlo! VIDEO
sds.png
KošarkaPLEJ-OF ABA LIGE: Košarkaši Budućnosti poveli 1:0 protiv Kluža u četvrtfinalnoj seriji
Budućnost, Kluž, ABA

BONUS VIDEO:

Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir sport