Novak Đoković već nekoliko dana boravi u Rimu, gde će igrati na predstojećem mastersu koji će mu poslužiti kao uvertira za drugi grend slem Rolan Garos.

Boravak u glavnom gradu Italije Novak Đoković iskoristio je da se vidi sa porodicom nekadašnjeg srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića.

Druženje u Rimu - Novak Đoković, Arijana Mihajlović, Dušan Mihajlović, Nikolas Mihajlović i Virdžinija Mihajlović Foto: Printskrin/Instagram

Arijana Mihajlović sa decom, supruga preminulog Siniše Mihajlovića, bila je domaćin Novaku u jednom restoranu u Rimu. U miru su Đoković i Mihajlovići razgovarali o mnogim temama, što im je svima prijalo.

Arijana, njeni sinovi Dušan i Nikolas, kao i ćerka Virdžinija, posle susreta sa Novakom Đokovićem odmah su fotografije podelili na društvenim mrežama. Posebno je zanimljiva Arijanina objava, jer je kao pozadinu pustila čuvenu pesmu "Veseli se srpski rode" u izvođenju Danice Crnogorčević, a koja je postala sinonim za uspehe Novaka Đokovića, jer sa njom proslavlja pobede.

Siniša Mihajlović Foto: Printskrin/Instagram, Starsport, Printscreen / Instagram / ariannamihajlovic

Zanimljivo, svi na fotografiji, Novak i Mihajlovići pokazuju tri prsta.

- Naša Legenda. I Love Srbija. Idemoooooo - napisala je Arijana u opisu zajedničke fotografije sa Novakom.

Na još jednoj fotografiji, Novak drži u naručju dvogodišnjeg Leona Sinišu, sina Virdžinije Mihajlović.

Novak Đoković u naručju drži unuka Siniše Mihajlovića Foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, legendarni srpski fudbaler Siniša Mihajlović preminuo je na 16. decembra 2022. godine posle višegodišnje borbe sa opakom bolešću. Porodica i njegovi prijatelji čuvaju uspomenu na njega.