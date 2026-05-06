Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, javno se oglasila povodom zajedničkog saopštenja i oštrih kritika koje su vodeći igrači uputili organizatorima Rolan Garosa. U fokusu nezadovoljstva svetskog vrha nalazi se trenutni sistem preraspodele novca na predstojećem Grend slemu u Parizu.

Najveće zvezde belog sporta smatraju da nagradni fondovi ne prate realne zasluge i prihode turnira, zahtevajući veće procente za same učesnike. Da je reč o ozbiljnom i jedinstvenom frontu, potvrđuje i lista potpisnika ovog zahteva, među kojima su, pored Sabalenke, i Novak Đoković, Janik Siner, Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Iga Švjontek, Koko Gof i Džesika Pegula.

"Apsolutno, kad vidite brojke i iznose koje igrači dobijaju. Osećam se kao da mi pravimo predstavu. Osećam kao da bez nas ne bi bilo turnira i zabave. Zaista verujem da zaslužujemo veći procenat. Šta mogu da kažem? Jednostavno se nadam da će svi pregovori koje vodimo, u nekom trenutku, dovesti do prave odluke, do rešenja koji zadovoljava sve", rekla je Sabalenka, pa dodala:

"Mislim da ćemo ga u nekom trenutku bojkotovati. Osećam da će to biti jedini način da se, na neki način, borimo za naša prava".

Na ovaj način pokrenula je pravu tenisku revoluciju, te su je momentalno podržale Elena Ribakina i Koko Gof.

"Ako većina nas bojkotuje i ne igra naravno da sam za to. Ne govorim samo o grend slemovima, već o nagradnim fondovima. Mnogi ljudi ne shvataju koliko su veliki porezi. Dosta novca odlazi baš na porez", rekla je Ribakina u Rimu.

Na njene reči nadovezala se Gof.

"Videla sam to i u drugim sportovima, potrebno je zajedništvo, moramo da radimo zajedno. Potreban je konsenzus oko toga šta svi zajedno treba da radimo, posebno nižerangirani igrači. Želim da ostavim sport u boljem stanju nego što je bio kada sam počela da se bavim tenisom. Ako svi radimo zajedno i da sarađujemo onda mogu 100 odsto da vidim bojkot kao jedno od rešenja", zaključila je Amerikanka.

Da li ćemo videti najbolje teniserke kako ne igraju na grend slemovima? Vreme će pokazati... Jedno je sigurno, svet tenisa pošteno je uzdrman!

