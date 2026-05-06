Novak Đoković igraće masters u Rimu koji će mu biti lepa uvertira pred drugi grend slem u sezoni Rolan Garos koji počinje 18. maja.

U svetskim medijima mnogo se piše o Novaku Đokoviću i njegovom pohodu u 38. godini na 25. grend slem koji toliko želi.

Voli da podiže pehare na Rolan Garosu - Novak Đoković Foto: Profimedia

Rus ne sumnja u Srbina

Ruski teniser Karen Hačanov, koji je odigrao veliki broj mečeva protiv Novaka Đokovića, ukupno deset, devet puta izgubio i samo jednom pobedio, izneo je svoje mišljenje o Srbinu i o tome, da li najbolji teniser svih vremena može da po četvrti put osvoji Rolan Garos.

Rus nema razloga za sumnju u sposobnost Srbina da nastavi da se takmiči sa najboljim teniserima na svetu. Uprkos tome što se približava 39. rođendanu, Đoković ostaje jedna od ključnih snaga u muškom tenisu. Hačanov je istakao Novakovu izuzetnu konzistentnost na značajnim događajima, posebno na velikim turnirima.

Karen je istakao Novakov plasman u finale Australijan opena ove sezone kao dodatni dokaz da i dalje pripada samom vrhu. Veteran je pobedio Janika Sinera u polufinalu, svrgnuvši Italijana sa trona posle više od četiri sata i još jednom dokazavši svoju veličinu.

Veliki rivalitet i poštovanje - Karen Hačanov i Novak Đoković Foto: Starsport©

Nije Nole za potcenjivanje

Desetostruki šampion je osvojio prvi set protiv Karlosa Alkaraza u finalu, pre nego što je pretrpeo poraz od 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, nakon što ga je telo izdalo. Hačanov se takođe osvrnuo na Đokovićeve igre na poslednjih pet velikih turnira. Novak je bio polufinalista na svim turnirima, boreći se sa svojim telom i mnogo mlađim protivnicima koji su jedva rođeni tamo gde je napravio svoje prve profesionalne korake.

Prema rečima Rusa, ako Đoković nastavi da sačuva svoje telo u prvoj nedelji Rolan Garosa, ostaje kandidat za najveće trofeje u sportu, čak i sa 39 godina. Trenutno, Janik Siner i Karlos Alkaraz predstavljaju najveće prepreke na Đokovićevom putu. Njihov fizički intenzitet i eksplozivno udaranje, upareni sa neverovatnom mentalnom snagom, ostavili su sve rivale iza sebe. Međutim, Novak je uspeo da ih pobedi u Melburnu.

Psihološki izazov za mlađe

Najveće oružje Srbina možda više nije samo fizička dominacija, već njegova sposobnost da psihološki izazove mlađu generaciju. Srbin nastavlja da nameće veru, pritisak i iskustvo u najvećim trenucima. Taj način razmišljanja, prema Hačanovu, potpuno menja dinamiku.

Mnogi očekuju da će mlađi igrači preuzeti kontrolu jednostavno zbog godina i zamaha. Đoković, s druge strane, nastavlja da šalje suprotnu poruku svaki put kada izađe na teren.

Godine su samo broj - Novak Đoković na Rolan Garosu Foto: Profimedia

Sve je moguće

Veteran je odigrao samo dva turnira u 2026. godini. Nedeljama se bori sa fizičkim problemima, propustio je početak sezone na šljaci, ali je spreman da se u akciju vrati u Rimu.

- Nema smisla raspravljati o šansama Novaka Đokovića za 25. titulu na grend slemovima. Zašto bi to bila pusta želja? Igrao je u finalu Australijen opena i stigao do četiri polufinala pre godinu dana, izgubivši uglavnom od Karlosa i Janika - rekao je Karen Hačanov i dodao:

- Oni su mu glavni rivali trenutno. U stvarnosti, sve je moguće. Svi računaju na njega, a ja i dalje verujem da bi mlađi igrači trebalo da ga pobede. Međutim, on im odgovara suprotno.