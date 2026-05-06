Đoković je u sredu ujutru odradio trening sa Arturom Fisom, a na desnoj ruci je primećen rukav.

Novak Đoković ponovo je u takmičarskom ritmu nakon kraće pauze i priprema se za povratak na teren na turniru u Rimu.

Srpski teniser nije nastupao još od eliminacije u četvrtom kolu Indijan Velsa, a sada polako podiže formu pred nastavak ATP kalendara.

Da u italijanskoj prestonici vlada veliko interesovanje za njegov povratak, potvrđuje i atmosfera sa treninga. Već drugi dan zaredom tribine su bile ispunjene do poslednjeg mesta.

Tokom jutarnjeg termina u sredu, Đoković je odradio sparing sa francuskim teniserom Artur Fis. Njih dvojica su odigrali set, a delove treninga podelio je i zvanični nalog turnira, gde se jasno vidi koliko pažnje izaziva svaki Novakov izlazak na teren.