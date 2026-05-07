Najbolja britanska teniserka Ema Radukanu, koja trenutno zauzima 30. mesto na WTA listi, nada se povratku na teren za turnir u Strazburu, nakon što se nedavno povukla sa mastersa u Rimu iz zdravstvenih razloga.

"Imala sam skoro šest nedelja u kojima praktično nisam ništa radila, samo sam pokušavala da se oporavim od virusa, a to vas jako fizički iscrpi", rekla je Radukanu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Radukanu se u utorak uveče povukla sa mastersa u Rimu, samo nekoliko minuta nakon što je završila sa davanjem izjava na konferenciji za medije.

Igranje na turniru u Francuskoj za 23-godišnju teniserku zavisiće od organizatora i specijalne pozivnice, pošto se nije na vreme prijavila.

Na ovom WTA turniru iz serije 500 Radukanu je prošle godine poražena u osmini finala.

Turnir u Strazburu održava se nedelju dana pre Rolan Garosa, drugog grend slema u sezoni, na kojem Radukanu neće biti nosilac pod uslovom da bude spremna za nastup.

Najveći teniski uspeh Radukanu je ostvarila 2021. godine, kada je osvojila titulu na Ju-Es openu, dok je njen najbolji plasman na Rolan Garosu drugo kolo.