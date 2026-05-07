Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Beloruska teniserka, Arina Sabalenka, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je pokazala kombinaciju u kojoj će igrati na predstojećem Rolan Garosu.

Beloruska teniserka objavila je na društvenim mrežama kratak snimak u kojem je pokazala "outfit" pripremljen za pariški grend slem, a reakcije fanova eksplodirale su gotovo momentalno.

Arina Sabalenka Foto: Screenshot

Sportsko-elegantna kombinacija, čija se vrednost procenjuje na oko 135 dolara, izazvala je lavinu reakcija. Jedni su oduševljeni jednostavnim, ali upečatljivim stilom, dok drugi vode rasprave o tome koliko se moda promenila u ženskom tenisu poslednjih godina.

Video je za kratko vreme prikupio ogroman broj pregleda, a jasno je da Sabalenka i van terena zna kako da bude u centru pažnje.

Uz činjenicu da važi za jednu od najvećih favoritkinja za trofej, Beloruskinja je već uspela da "osvoji" publiku i pre prvog izlaska na šljaku.