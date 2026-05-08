Aleksandar Zverev je podigao veliku prašinu izjavom da sebe vidi u istom košu sa Karlosom Alkarasom i Novakom Đokovićem.

Nakon što ga je Siner počistio u finalu Madrida, Nemac je prokomentarisao da je Janik trenutno nedodirljiv, ali da su odmah iza njega on, Alkaras i možda Novak.

Ovo „guranje“ u društvo najboljih se nimalo nije svidelo Renai Stabs. Bivša prva teniserka sveta u dublu ga je žestoko isprozivala, smatrajući da mu, pored takvih imena, tu definitivno nije mesto.

"Kako može da se stavlja u istu kategoriju sa Alkarasom? To je ludost. Karlos je sa 22 godine osvojio svaki Grend slem, a Zverev nema nijedan", rekla je Stabs.

Takođe je istakla da bi mu mnogo više priličilo da je bio iskreniji i realniji u proceni, umesto što se tako precenio.

"Da je rekao da mora da pronađe način da se približi Janiku i Karlosu, rekla bih – respekt. Ovako deluje potpuno nerealno", poručila je.

Dodala je i da je njeno razočaranje još veće zbog blede partije koju je pružio u tom finalu protiv Sinera.

"Izgledao je kao razmaženo dete. Potpuno se raspao i pustio da meč ode bez ikakvog otpora", zaključila je Stabs.