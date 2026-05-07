Mladi hrvatski teniser Dino Prižmić se domogao drugog kola Mastersa u Rimu.

On je na startu turnira bio bolji od Martona Fučoviča, savladavši Mađara sa 2:0 (6:4, 6:3) nakon nešto manje od dva sata borbe.

Ova pobeda mu je zakazala novi spektakl, pošto će mu naredni protivnik biti najbolji svih vremena, Novak Đoković.

Biće to njihov drugi okršaj na velikoj sceni, prvi put su snage odmerili na Australijan openu 2024. godine, kada je Novak posle velike borbe slavio sa 3:1.