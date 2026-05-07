Važna pobeda!
Tenis
MIŠA PREKINUO CRNI NIZ! Kecmanović se plasirao u drugo kolo mastersa u Rimu, a tamo ga čeka pakao!
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo mastersa u Rimu, pošto je danas u prvom kolu pobedio 116. igrača sveta Čeha Dalibora Svrčinu posle dva seta, 6:2, 6:3.
Meč je trajao sat i 25 minuta.
Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia
Kecmanović, 70. igrač sveta, uzeo je šest puta servis češkom teniseru, dok je Svrčina osvojio tri brejka.
Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv 14. tenisera sveta Rusa Andreja Rubljova.
