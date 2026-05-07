Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poznat je termin prvog meča Novaka Đokovića u Rimu.

1/6 Vidi galeriju Masters u Indijan Velsu, Novak Đoković Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković vraća se na teren posle skoro dva meseca pauze, a prvi zvanični meč odigraće u petak na Mastersu u Rimu, gde ga u drugom kolu očekuje duel protiv hrvatskog tenisera Dina Prižmića.

Srpski as bio je slobodan na startu turnira zahvaljujući statusu jednog od nosilaca, a organizatori su u međuvremenu odredili i termin njegovog prvog nastupa na kompleksu "Foro Italiko".

Đoković i Prižmić trebalo bi da izađu na Centralni teren oko 15 časova. Program će otvoriti duel između Kejti MekNeli i Ige Švjontek od 11 sati, nakon čega će igrati Danijel Altmajer i Aleksander Zverev, pa će potom na teren izaći srpski i hrvatski predstavnik.

Biće to njihov drugi međusobni duel, pošto su se prvi put sastali pre dve godine na Australijan openu, kada je Đoković slavio posle četiri seta.

Turnir u Rimu predstavlja važnu proveru forme pred Rolan Garos, a ukoliko savlada Prižmića, Novak će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz meča između Igo Ambera i Vita Koprive.