Vuk Brajović

Najveći svih vremena se vratio u “večni grad” i turnir na kome je 6 puta osvajao trofej, njegov omiljeni kada su Mastersi na šljaci u pitanju. Zbog toga je Novak Đoković sa smehom ispratio “povratničku dobrodošlicu” na ATP turneju moderatora njegove prve konferencije za medije…

“Nasmejaste me tim „dobrodošao nazad na ATP turneju“, nisam to dugo čuo od vas. Igrao sam samo dva turnira ove godine, pa verovatno zato ima smisla kako ste me dočekali. Radovao sam se takmičenju i povratku na turnire, želeo da se vratim i ranije - ali me je povreda sprečila u tome, pa sam morao malo duže da čekam i postepeno poboljšavam stanje tela. Rim je grad koji zaista volim, a pogotovo turnir - na kojem sam imao mnogo uspeha tokom godina. Krajnji cilj na ovoj podlozi je uspeh na Rolan Garosu, i nastojaću da tamo odigram svoj najbolji tenis. I pored toga želim da odigram dobro i ovde, ali je realno da imam nešto niža očekivanja u ovim okolnostima”, kaže Novak na početku.

Upitan da prokomentariše izjavu njemu bliske Arine Sabalenke o tome da bi igrači u nekom trenutku mogli da bojkotuju Grend Slemove zbog spora oko nagradnog fonda – i da li bi to bio dovoljan razlog koji potencijalno opravdava štrajk i izostanak – Novak objašnjava:

“Mislim da ste dovoljno dugo na turneji da se sećate vremena kada sam bio predsednik ATP Saveta igrača, kao i kada sam osnivao PTPA, što je bilo pre šest godina. Dobro znate moj stav o tome, i ne moram previše sada da pričam na tu temu. Igrači znaju da će uvek imati moju podršku; dolaze nove generacije, i srećan sam što postoji spremnost lidera našeg sporta - poput Sabalenke - da istupe na ovaj način. Oni sada zaista razumeju dinamiku funkcionisanja teniske politike, bitne nijanse i ono što treba da se uradi ne samo za njihovu korist i dobrobit, već za sve profesionalne tenisere. Za mene je to pravo liderstvo, pozdravljam taj istup - i mislim da treba da nastavi tim putem!”

“Svi smo deo našeg sporta, pokušavamo da unapredimo tenis - bilo da se radi o igračima, turnirima ili upravljačkim telima. Nažalost, često postoji sukob interesa o kojem neki ljudi ne žele da pričaju. Mislim da upravo tu igrači imaju moć – i uvek ću podržavati jaču poziciju igrača u ekosistemu tenisa”, ističe on.

Da li se – posle višegodišnjeg istaknutog aktivizma - Đoković oseća članom ovog pokreta ili sada više podržava novu generaciju sa strane?

“Iskreno, sada sve ovo više posmatram sa strane, i nisam bio na tim sastancima i razgovorima. Moj stav ostaje veoma jasan: podržavam igrače i uvek ću podržavati jaču poziciju igrača u sistemu!”

Kako je Siner danas izjavio da smatra da bi u drugim sportovima vrhunski igrači mnogo brže bili saslušani kada bi javno govorili o ovim temama – medije je interesovala Novakova ocena na temu koliko je teško pregovarati za prava igrača u tenisu - s obzirom na to da sa Grend Slemovima pregovarate sa četiri različita entiteta – plus sedam upravljačkih tela?

“Kao što sam rekao, ovo nije prvi put da dobijam ova pitanja. Znam da je ovo sada aktuelna tema i da želite da pričate o tome. Ali ako pogledate mnoge moje prethodne konferencije, videćete koliko sam detaljno govorio o tome. Od kad sam stigao na turneju, ova tema je aktuelna; ponekad postane zanimljivija javnosti ili se to desi kad nam vi postavljate pitanja o tome, a ponekad ne. Sada je vreme da se o tome govori, i sviđa mi se što primećujem sve više razgovora na ovu temu. To je potrebno, jer pozicija igrača nije tamo gde bi trebalo da bude — ni sa Slemovima, ni na ATP i WTA turneji”, kaže Novak, i dodaje:

““Iz tog razloga sam i suosnovao udruženje igrača PTPA, kao moj pokušaj da pronađemo dublje i smislenije rešenje, van sistema, jer je on postavljen tako da jednostavno ne ide u korist igrača na svim nivoima. Takođe, ono što treba reći jeste da su ljudi u prošlosti često izvrtali moje reči i govorili da tražim više novca za sebe, čak i kada sam osvajao slemove. Mediji mnogo vole naslove poput: „Pobednik Grend Slema dobio toliko i toliko, više nego ikada u istoriji!”. Ali, uopšte se ne priča o nižerangiranim igračima, o osnovnom nivou tenisera koji se muče. Oni napuštaju tenis jer nemaju finansijsku podršku. Mislim da smo jedini globalni sport koji je u ovakvoj situaciji, gde nižerangirani igrači nemaju određene finansijske garancije ili sigurnost. Ne znam da li se nešto promenilo poslednjih godina.””

Ovde Novak podseća koliko je konkretan bio rad na ciljevima organizacije PTPA: “Mi smo u PTPA svojevremeno računali, radili studije i istraživali koliko igrača, i muškaraca i žena, u singlu i dublu, zapravo može da živi od ovog sporta. Taj broj je veoma mali.Kada govorimo o životu od ovog sporta, mislimo da na kraju godine, kada saberete sve prihode i oduzmete sve troškove — putovanja, tim i ostalo — tek za veoma mali broj igrača ostane tek nešto ušteđevine koju mogu da investiraju u nešto drugo…”

“Na kraju dana, diskusija na ovu temu ostaje uvek otvorena. Tenis je, kao i svaki veliki globalni sport, veliki biznis. Nije tu sve tako jednostavno, i mora se pristupiti razgovoru i razmatranju svih aspekata sa više strana, uz spremnost na saradnju i pronalaženje formule koja funkcioniše. Takođe treba reći da je monopol u našem sportu veoma jak. Ako se vratite na vreme kada je ATP osnovan krajem osamdesetih ili početkom devedesetih, tenis se mnogo promenio, ali određene stvari unutar strukture nisu”, objašnjava Novak, i ističe:

“Igrači u ATP Savetu igrača praktično nemaju nikakvu moć, i to znam jer sam bio predsednik Saveta i njegov višegodišnji član. U javnosti možda deluje da postoji neka moć kroz izbor predstavnika igrača, zatim odbora i cele strukture, ali sve je koncipirano na način da igrači jednostavno ne mogu da dobiju ono što žele. Zato se najbolji igrači okupljaju i pokušavaju direktno da pregovaraju sa Slemovima, što mislim da je ispravan put. Morate pronaći način da od tenisa svi imaju korist!”