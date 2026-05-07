Vuk Brajović

Posle tri uzastopno osvojena ovosezonska Mastersa na dve različite podloge i kontinenta – Janik Siner je morao malo da odahne, te je pred hiljade obožavatelja tek danas izašao na teren u Rimu za prvi trening pred sutrašnji meč.

Iako je medije prvenstveno interesovalo kako se trenutno oseća, glavna tema je bila mogući bojkot nekih od Slemova zbog neudovoljenih igračkih molbi i zahteva.

“Imao sam nekoliko dana odmora bez ikakvih aktivnosti. Osećao sam da mi je to bilo veoma potrebno, tako da sam prvi put trenirao ovde danas popodne. Imao sam samo nekoliko dana za pripremu, ali sam svestan da sam u poslednje vreme odigrao mnogo mečeva. Veoma sam srećan što sam ovde, i Foro Italiko je već dugo veoma posebno mesto za mene”, pozdravlja publiku preko medija on.

Na pitanje o mogućem bojkotu Grend Slemova od strane igrača ukoliko se ne postigne dogovor oko nagradnog fonda – između ostalih zahteva, Janik kaže:

“Grend Slemovi su najvažniji turniri u sezoni, i mi igrači smo ljubiteljima tenisa priređivali zaista izuzetne doživljaje kroz naša rivalstva kroz generacije. Mislim da je ovde više reč o poštovanju, jer mislim da dajemo mnogo više nego što dobijamo zauzvrat. Nije to slučaj samo sa najboljim igračima i igračicama – već za sve nas, i mislim da smo veoma ujedinjeni u toj oceni. Top 10 kod muškaraca i žena su napisali grupno pismo organizatorima tim povodom, i nije lepo što ni posle godinu dana nismo ni blizu zaključka oko onoga što bismo želeli da imamo.

Kada vrhunski sportisti iz drugih sportova pošalju takva pisma, iskreno verujem da u roku od 48 sati ne samo da dobiju odgovor – već i poziv na sastanak. Naravno, govorimo i o novcu, ali najvažnije je poštovanje – što mi ne osećamo da nam je ukazano. Mislim da su igrači pomalo razočarani i ishodom razgovora sa Rolan Garosom, a očekujemo da ćemo u nekoliko nedelja saznati i koliki će biti nagradni fond na Vimbldonu. Nadam se da će uslovi tu i na Ju Es Openu biti nešto povoljniji”, kaže on, i ističe: “Razumem igrače koji govore o bojkotu, jer negde moramo da počnemo. Ovo traje već veoma dugo!”

Kako je jasno da Siner ima najviše ambicije za ostvarenje istorijskih uspeha u tenisu, medije je interesovalo da li bi bio spreman da propusti veliki događaj ukoliko poštovanje izostane u narednom periodu?

“Teško je to reći. Ne mogu da predvidim budućnost na taj način. Ali istovremeno verujem da negde moramo da počnemo. Razumem druge igrače koji ne igraju, i vidim da nisam jedini koji daje ovakve izjave. Prvi put imam osećaj da su svi igrači u istoj situaciji i da dele isto mišljenje. Mislim da je to i ispravno, jer bez igrača turniri ne bi mogli da se održavaju. Istovremeno, mi poštujemo turnire - jer oni nas čine većim sportistima, i smatram da smo veoma neutralni po tom pitanju”, dodaje on.

Da li smatra da je raspored najvećih turnira na šljaci previše gust – i da li je bio u dilemi da li da nastupa u Rimu – uz Rolan Garos koji sledi bukvalno odmah posle?

“Mislim da su Grend Slem turniri uvek najvažniji, i prioritet bi uvek bio Pariz. Nadam se da ću tamo biti u vrhunskoj fizičkoj i mentalnoj formi. Naravno, Rim je veoma važan turnir za mene, pogotovo što sam imao sjajne rezultate ove godine na šljaci. To mi daje samopouzdanje, ali sam istovremeno svestan da moram veoma dobro da vodim računa o svom telu i umu. Ovde smo odlučili da se malo više odmorim, pa ćemo videti kako će ići”, iskren je on.