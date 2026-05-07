Slušaj vest

Vuk Brajović

Odličan početak jednog Mastersa na šljaci za Mišu Kecmanovića – rekli bismo, napokon!

Pobeđen je veoma solidni “šljakaš” Dalibor Švrcina uz samo 5 izgubljenih gemova (6:2 6:3), a činjenica da je naš as imao čak 13 brejk-lopti govori o tome koliko samopouzdanja i agresivnosti je sadržao njegov nastup na Foro Italiku danas.

1/4 Vidi galeriju Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Pored prijatnih 75% osvojenih poena na prvi servis, veoma hrabri i 48% uspešnosti realizacije drugog servisa i duplo više osvojenih poena na riternu (36) od protivnika.

U ekskluzivnoj izjavi za Kurir, drugi reket Srbije nam prenosi sledeće utiske:

“Drago mi je da sam uspeo da odigram dobar meč, zabeležio prvu pobedu na šljaci ove sezone i razbio taj negativni niz od par poraza zaredom”, ističe on.

“Srećan sam zbog nivoa na kome sam odigrao ceo meč. Važno je da sam ovom pobedom obezbedio ostanak u turniru za barem još jedno kolo”, dodaje Kecmanović, svestan koliko kontinuitet uspeha na šljaci znači pred početak Rolan Garosa – krajem ovog meseca.

Iako protiv narednog protivnika, Rusa Andreja Rubljova, Miša ima negativan skor (0:2), oba meča su igrana na betonskoj podlozi (polufinale Dohe 2020., drugo kolo Majamija 2023.), pa će i u toj činjenici naš teniser tražiti dodatnu šansu za uspešni prvenac protiv nekada stabilnog člana Top 10 selekcije ATP rang liste.