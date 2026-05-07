Vuk Brajović

Odličan početak jednog Mastersa na šljaci za Mišu Kecmanovića – rekli bismo, napokon!

Pobeđen je veoma solidni “šljakaš” Dalibor Švrcina uz samo 5 izgubljenih gemova (6:2 6:3), a činjenica da je naš as imao čak 13 brejk-lopti govori o tome koliko samopouzdanja i agresivnosti je sadržao njegov nastup na Foro Italiku danas.

Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

 Pored prijatnih 75% osvojenih poena na prvi servis, veoma hrabri i 48% uspešnosti realizacije drugog servisa i duplo više osvojenih poena na riternu (36) od protivnika.

U ekskluzivnoj izjavi za Kurir, drugi reket Srbije nam prenosi sledeće utiske:

“Drago mi je da sam uspeo da odigram dobar meč, zabeležio prvu pobedu na šljaci ove sezone i razbio taj negativni niz od par poraza zaredom”, ističe on.

“Srećan sam zbog nivoa na kome sam odigrao ceo meč. Važno je da sam ovom pobedom obezbedio ostanak u turniru za barem još jedno kolo”, dodaje Kecmanović, svestan koliko kontinuitet uspeha na šljaci znači pred početak Rolan Garosa – krajem ovog meseca.

Iako protiv narednog protivnika, Rusa Andreja Rubljova, Miša ima negativan skor (0:2), oba meča su igrana na betonskoj podlozi (polufinale Dohe 2020., drugo kolo Majamija 2023.), pa će i u toj činjenici naš teniser tražiti dodatnu šansu za uspešni prvenac protiv nekada stabilnog člana Top 10 selekcije ATP rang liste.

“Nadam se da ću protiv Andreja uspeti da pružim svoj najbolji tenis – pa da vidimo kako ćemo proći”, zaključuje Kecmanović.

