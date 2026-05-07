Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se večeras u drugo kolo mastersa u Rimu, pošto je pobedio francuskog igrača Valantena Ruajea sa 6:4, 6:3.

Meč između Međedovića i Ruajea, 67. i 71. igrača sveta, trajao je sat i 42 minuta.

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor

Međedović je ključni brejk u prvom setu napravio u sedmom gemu.

U drugom delu igre Ruaje je prvi došao do brejka, u četvrtom gemu, i poveo sa 1:3.

Međedović je u nastavku napravio seriju od pet uzastopnih gemova i osigurao plasman u narednu fazu.

U drugom kolu mastersa u Rimu Međedović se sastaje sa 29. teniserom sveta Brazilcem Žoaom Fonsekom.