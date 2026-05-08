Teniski trener Patrik Muratoglu prokomentarisao je trenutnu strategiju Novaka Đokovića, istakavši da je sasvim legitimno što se fokusira isključivo na grend slemove.

Ipak, Muratoglu je izrazio sumnju u Novakov pristup pripremama, navodeći da se ne slaže sa načinom na koji Đoković tempira formu pre i posle najvećih turnira ako mu je cilj da nastavi sa njihovim osvajanjem.

- Novak je poslao jasnu poruku pre nekoliko meseci, ako ne i godina, da je fokusiran samo na Grend slemove. I to je u redu. Ali, fokusirati se samo na Grend slemove tako što što samo njih i igrate, to nije, po mom mišljenju, najbolja strategija. Ako želite da se dokažete na Grend slemovima, morate da pobeđujete i u mečevima pre njih, da odigrate dovoljno njih kako bi i tamo imali osećaj da možete da pobedite u nekom meču. NIko, ko god on bio, ne može da ima osećaj ako je dugo van takmičenja - rekao je Muratoglu.

Uprkos svemu, on je uveren da Đoković uvek ostaje jedan od favorita.

- Novak uvek govori da su Karlos i Janik iznad njega,te da može da uradi nešto posebno kao što je to bilo u Melburnu. Mogu da se složim sa tim, čak iako ima 38 godina. Ali, ako ne može bolje, to je jedino zbog toga što je van takmičarskog ritma. Po mom mišljenju, to je jedini razlog. Ako ste van takmičenja, možda vam nedostaje i motivacije. To je moguće. To je jedino objašnjenje koje mogu naći, jer je Novak previše iskusan i pametan da ne zna da mu je potrebno takmičenje tokom sezone da bi se pokazao na Grend slemu. On to zna. Jednostavno, ne oseća da bi to trebalo da radi i to dovoljno govori za sebe - izjavio je Muratoglu.