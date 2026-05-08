Iako Italija nema Grend Slem, vrh menadžmenta ATP organizacije proteklih godina je u znaku crveno-belo-zelene trobojke (od predsednika Gaudencija nadole), ponosi se sa izvrsnim Mastersom u Rimu, završnim Mastersom u Torinu, finalu Dejvis Kupa u Bolonji, WTA turnirom u Parmi – a od ove godine i povratničkom Nekst Džen turniru najboljih mladih ATP asova (inače začetim u Milanu). Izuzetnom uspehu, nadiranju i naboju sve većeg broja italijanskih tenisera i teniserki kumovao je veliki broj čelendžer turnira koji se održavaju “na čizmi”, te je uticaj “azura” na zbivanja u “belom sportu” došao skoro na nivo Grend Slem nacija – pa u tom smislu možda i prevazišao Francusku i u određenom smislu daleku Australiju.

Vesti koje stižu sa aktuelnog Mastersa u Rimu dodatno afirmišu “italijanski posao” u teniskom ekosistemu, a one su da je Federacija formalizovala sporazum sa Institutom za sportski i kulturni kredit (ICSC) o finansiranju otkupa prava za organizaciju ATP 250 turnira od Brisela - koji će ući u međunarodni kalendar pod italijanskom organizacijom. Dogovor predviđa finansiranje u iznosu od 10 miliona evra koje ICSC odobrava kao podršku investiciji federacije za kupovinu licence (Class Membership).

Sporazum predstavlja strateški korak u procesu jačanja italijanskog prisustva u međunarodnom tenis i uklapa se u fazu strukturnog rasta ovog sporta, podstaknutog povećanjem broja igrača, uspehom događaja i vrhunskim sportskim rezultatima. Dogovor je deo strukturisane I trajne saradnje između FITP-a i ICSC-a, razvijane kroz aktuelne procese na jačanju značaja i razvoja italijanskog tenisa. Sinergija između federalnih resursa i povoljnih finansijskih instrumenata koje garantuje ICSC omogućila je rasprostranjeniji i dugoročno održiv rast ovog sporta kroz podršku investicijama širom zemlje, modernizaciju i proširenje infrastrukture klubova, kao i izgradnju novih objekata i natkrivenih terena.

„Ovo je investicija koja učvršćuje poziciju Italije u svetskom tenisu“, izjavio je predsednik FITP-a, Anđelo Binagi, dodavši da time Federacija i ICSC dovode u Italiju novi međunarodni sportski resurs, u skladu sa rastom sistema i sve većom potražnjom za tenisom - stvarajući pozitivne efekte u sportskom, ekonomskom i regionalnom razvoju.

Ova vest – svakako pozitivna za svetski tenis – pobuđuje pažnju u vezi nama dobro poznate situacije sa nestankom sa ATP kalendara turnira ATP Serije 250 koji je Novak Đoković organizovao prvo u Beogradu i potom u Atini u poslednje 3 godine. Kako je najbolji teniser svih vremena izjavljivao da će nastojati da održi tradiciju organizacije ATP turnira pod okriljem operacija koje je predvodio njegov brat Đorđe u funkciji njegovog dugogodišnjeg direktora – postavlja se pitanje da li je svemoćna FITP ovim potezom možda pretekla Novaka u obezbeđivanju termina za nastavak organizacije toliko željene 250-tice, iskoristivši svoju moć i izvrsne uslove finansiranja koje pruža saradnja sa ICSC-om – i da li je tu sve bilo “sportski fer I korektno”?

U svakom slučaju, očekuje se da će iz Rima stići više informacija o ovom novom projektu uskoro…

Kurir sport / Vuk Brajović