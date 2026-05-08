Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izabrao je da igra na mastersu u Rimu, kako bi se maksimalno spremio za sve ono što ga očekuje na Rolan Garosu.

Imao je veliku pauzu Novak Đoković i igranje u Rimu je prvi izlazak na šljaku, podlogu koja mu nije bila baš omiljena tokom karijere.

Prijatno se oseća u Rimu - Novak Đoković Foto: Peter Li / imago sportfotodienst / Profimedia

Istorija, kultura, hrana...

Novak Đoković emotivno je govorio o Italiji, državi u kojoj je proveo deo detinjstva dok je stasavao kao teniser.

- Italija je najvažnija zemlja u istoriji čovečanstva. Ljudi je vole zbog mnogo očitih stvari - istorije, kulture, muzike, hrane, automobila i mode. Tokom karijere imao sam poseban odnos sa Italijanima - rekao je Novak Đoković u intervjuu za "Vanitiy Fair" i dodao:

- Radio sam i dalje radim sa Italijanima u svom timu. Ponosan sam što govorim italijanski, jedan od najlepših jezika.

1/19 Vidi galeriju ISTORIJA I BESMRTNOST! NOVAK ĐOKOVIĆ JE ŠAMPION ROLAN GAROSA! Svet se klanja NAJBOLJEM TENISERU SVIH VREMENA posle titule u Parizu Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON, EPA/MOHAMMED BADRA

Italijani čuda prave

Govorio je Novak i o uspehu Italijana i Italijanki u tenisu poslednjih godina.

- Mnogo je toga vrednog divljenja, posebno u našem sportu. Ono što je Italija napravila u poslednjih deset do 15 godina u muškom i ženskom tenisu zaista je impresivno. Trenutno je vodeća sila i najveće čestitke idu svima koji su deo tog uspeha. Mogao bih satima da govorim o Italiji.

Novak poštuje sve ono što radi Siner Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Siner je neverovatan

Ako Janik Siner pobedi u naredne dve nedelje u Rimu, kompletiraće sve titule na mastersima 1.000. Takav podvig u istoriji tenisa, od 1990, kada je ustanovljen ovaj takmičarski nivo, postigao je samo Novak Đoković.

- Janik će to sigurno uspeti, verovatno već ove godine. On je veoma jak, veoma impresivno igra. Kompletan je teniser, to je pokazao poslednjih godina. Zato i jeste broj 1 - objasnio je Novak Đoković.