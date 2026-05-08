Osmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor nije uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Rimu, pošto je danas u drugom kolu izgubio od 106. igrača sveta Italijana Matea Arnaldija posle tri seta, 6:4, 6:7, 4:6.

Meč je trajao dva sata i 57 minuta.

De Minor je dva puta uzeo servis italijanskom teniseru, dok je Arnaldi takođe osvojio dva brejka.

Arnaldi će u trećem kolu igrati protiv 34. tenisera sveta Španca Rafaela Hodara, koji je danas u drugom kolu pobedio 52. igrača sveta Portugalca Nuna Boržesa posle dva seta, 7:6, 6:4.

Meč između Hodara i Boržesa trajao je sat i 57 minuta.

Hodar je dva puta uzeo servis portugalskom teniseru, dok je Boržes osvojio jedan brejk.

Španski teniser zabeležio je 11 asova, dok je Boržes osvojio četiri poena direktno iz servisa.

Plasman u treće kolo obezbedio je i 15. teniser sveta Rus Karen Hačanov, koji je danas u drugom kolu pobedio 85. igrača sveta Kazahstanca Aleksandra Ševčenka posle dva seta, 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i 44 minuta.

Hačanov je tri puta uzeo servis kazahstanskom teniseru, dok je Ševčenko osvojio jedan brejk.

Hačanov će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između 54. tenisera sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa i 95. igrača sveta Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića.