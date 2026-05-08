Treća teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u treće kolo turnira u Rimu, pošto je danas u drugom kolu pobedila 63. igračicu sveta Amerikanku Keti Makneli posle tri seta, 6:1, 6:7, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 45 minuta.

Švjontek je sedam puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Makneli osvojila četiri brejka.

Švjontek će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između 35. teniserke sveta Amerikanke Eme Navaro i 41. igračice sveta Italijanke Elizabete Kočareto.

Ruska teniserka Dijana Šnajder plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 62. igračicu sveta Australijanku Taliju Gibson posle tri seta, 5:7, 6:1, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 10 minuta.

Šnajder, 20. igračica sveta, uzela je sedam puta servis australijskoj teniserki, dok je Gibson osvojila tri brejka.

Šnajder će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između 16. teniserke sveta Japanke Naomi Osake i 80. igračice sveta Nemice Eve Lis.

Ruska teniserka Ljudmila Samsonova plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 29. igračicu sveta Amerikanku En Li posle dva seta, 6:4, 6:3.

Meč je trajao sat i 36 minuta.

Samsonova, 21. igračica sveta, uzela je četiri puta servis američkoj teniserki, dok je Li osvojila jedan brejk.

Samsonova će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između 11. teniserke sveta Čehinje Karoline Muhove i 38. igračice sveta Austrijanke Anastasije Potapove.

Plasman u treće kolo obezbedila je i 42. teniserka sveta Filipinka Aleksandra Eala, koja je u drugom kolu pobedila 33. igračicu sveta Kineskinju Sinju Van posle dva seta, 6:4, 6:3.