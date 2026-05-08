MLADI HRVAT IZBACIO ĐOKOVIĆA, A ONDA POSLAO PORUKU O KOJOJ SE PRIČA: Pogledajte šta je Dino Prižmić napisao na kameri
Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na mastersu u Rimu već posle prvog meča.
Đoković je poražen od Dina Prižmića u 2. kolu posle dva sata i 15 minuta igre.
Novak Đoković - Dino Prižmić 8.5.2026 Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia
Mladi 20-godišnji Splićanin plasirao se u treće kolo posle preokreta.
Po završetku meča, prišao je kameri i napisao poruku koju je posvetio upravo Đokoviću.
Novak Đoković, Dino Prižmić Foto: Printskrin
"Nole, bilo mi je zadovoljstvo", napisao je Prižmić.
