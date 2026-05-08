 Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na mastersu u Rimu već posle prvog meča.

Đoković je poražen od Dina Prižmića u 2. kolu posle dva sata i 15 minuta igre.

Novak Đoković - Dino Prižmić 8.5.2026

 Mladi 20-godišnji Splićanin plasirao se u treće kolo posle preokreta.

Po završetku meča, prišao je kameri i napisao poruku koju je posvetio upravo Đokoviću.

Novak Đoković, Dino Prižmić

 "Nole, bilo mi je zadovoljstvo", napisao je Prižmić.

