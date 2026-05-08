Odmah po završetku meča, Novak je italijanskim novinarima rekao da neće igrati na turniru u Ženevi, ali da ga možemo očekivati na Rolan Garosu!

Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Novak je prošle godine odlučio da igra Ženevu, turnir iz serije 250 u nedelji pred Rolan Garos, jer je odigrao jako malo mečeva na šljaci pre toga, pošto je zaustavljen na startu Monte Karla i Madrida od Tabila, odnosno Arnaldija.

Đoković ima plan da se psihički i fizički pripremi za napad na novu Gren slem titulu u Parizu.

