Novak Đoković eliminisan od Dina Prizmića na startu Mastersa u Rimu sa 2:1 po setovima.

Odmah po završetku meča, Novak je italijanskim novinarima rekao da neće igrati na turniru u Ženevi, ali da ga možemo očekivati na Rolan Garosu!

Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Novak je prošle godine odlučio da igra Ženevu, turnir iz serije 250 u nedelji pred Rolan Garos, jer je odigrao jako malo mečeva na šljaci pre toga, pošto je zaustavljen na startu Monte Karla i Madrida od Tabila, odnosno Arnaldija.

Đoković ima plan da se psihički i fizički pripremi za napad na novu Gren slem titulu u Parizu.

