Vuk Brajović

Heroj nedelje na ATP turneji je 79. igrač njene rang-liste, 20-godišnji Splićanin Dino Prižmić – koji je posle 135 minuta teniskog tobogana ostvario pobedu karijere nad svojim idolom Novakom Đokovićem (2:6 6:2 6:4).

“Ovo je bio je veliki trenutak za mene. Takođe – bila je velika stvar deliti teren sa legendom. Mislim da sam igrao neverovatno, i veoma sam srećan zbog toga”, kaže u jednom dahu medijima Prižmić u Rimu večeras.

Novak Đoković - Dino Prižmić 8.5.2026

Kako je bilo igrati protiv Novaka ovog puta u poređenju sa pre nekoliko godina?

“Znamo da ga nije bilo na turneji neko vreme, pa je u tom smislu sada bilo lakše. I pored toga, bilo je veoma izazovno – pogotovo u prvom setu, kada je igrao neverovatno. Trudio sam se da ostanem u meču i budem fokusiran, i na kraju se sve ispalo dobro”, ističe on.

Kako ste uspeli da ostanete tako mirni?

“Želeo sam isključivo da uživam u svakom trenutku na terenu i da igram svoj najbolji tenis, i to je to!”

Kakav je osećaj pobediti svog idola?

“Da, sada se osećam neverovatno – ali me za dva dana čeka naredni meč. Nastojaću da se oporavim koliko god mogu za treće kolo i da pokušam da ponovo igram svoj najbolji tenis”, sažet je Dino.

Ako ne uzmemo u obzir poslednjih nekoliko nedelja i možda turnir u Umagu, u karijeri niste imali mnogo pobeda u glavnom žrebu ATP turnira. A onda – u poslednjih nekoliko nedelja - pobedili ste Beretinija, Šeltona, a sada i Đokovića. Šta se dogodilo?

“Teško je odgovoriti na to sada. Možda sam se sada napokon navikao na nivo igre na turneji – posle nekoliko uzastopnih pobeda. Odigrao sam više mečeva zaredom i osećam se veoma samouvereno na terenu. Rekao bih da je u tome ključ — odigrao sam mnogo mečeva, veoma dobrih, i svaki put sam bio veoma blizu pobede – ako konačno i ne bih pobeđivao. Ali danas, posebno danas, želeo sam da uživam na terenu i da igram svoj najbolji tenis”, emotivan je Prižmić.

Kada ste odrastali i gledali Novaka na televiziji, da li ste mogli da zamislite da ćete ga pobediti na ovako važnom turniru?

“Iskreno, ne baš – ali se to danas i dogodilo. Veoma dobro sam se pripremio sa svojim timom, odlično odradio oporavak. Kad sam izašao na teren danas, rekao sam sebi da ću pokušati da odigram najbolje što mogu, pa šta bude. Na kraju prvog seta osetio sam da mu je nivo malo pao, poveo na početku drugog sa 2:0 – i u tom trenutku pomislio „Sada mogu da igram protiv njega.“”

Đoković je rekao da nije očekivao takav kvalitet vašeg forhenda. Mislite li da je to udarac koji ste najviše unapredili u poslednje vreme?

“Slažem se, to je forhend, i posebno danas sam osećao da mi je forhend išao neverovatno. Koristio sam ga maksimalno tokom meča. Definitivno je danas moj forhend bio veoma važan da odigram veoma dobro, ali sam se uopšte osećao odlično danas na terenu”, zaključuje nova regionalna teniska nada pred meč 3. kola protiv Francuza Iga Ambera.