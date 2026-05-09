Nakon neočekivanog poraza u drugom kolu Mastersa u Rimu, najbolji teniser sveta Novak Đoković obratio se javnosti putem društvenih mreža.

Đokovića je savladao mladi hrvatski teniser Dino Prižmić rezultatom 2:1 u setovima, čime je Novak završio svoje učešće na ovom turniru.

Novak Đoković

Uz poruku zahvalnosti, on je objavio fotografiju na kojoj rukama formira srce, pozdravljajući tako svoje verne navijače u Italiji.

- Rim - ljubav – napisao je Novak.

