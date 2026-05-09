Novak je poslao jasnu poruku.
Tenis
ĐOKOVIĆ SE OGLASIO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA POSLE PORAZA U RIMU! Pogledajte šta je napisao srpski teniser!
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Nakon neočekivanog poraza u drugom kolu Mastersa u Rimu, najbolji teniser sveta Novak Đoković obratio se javnosti putem društvenih mreža.
Đokovića je savladao mladi hrvatski teniser Dino Prižmić rezultatom 2:1 u setovima, čime je Novak završio svoje učešće na ovom turniru.
Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Uz poruku zahvalnosti, on je objavio fotografiju na kojoj rukama formira srce, pozdravljajući tako svoje verne navijače u Italiji.
- Rim - ljubav – napisao je Novak.
ROMA<>AMOR 🙏🏼pic.twitter.com/Aod759pm7w— Novak Djokovic (@DjokerNole)May 9, 2026
Reaguj
Komentariši