Ovim porazom nastavljena je loša serija Kecmanovića na turnirima iz serije 1000 ove godine. Iako je nastupio na svih pet dosadašnjih mastersa, nijednom nije dogurao dalje od drugog stepenika.

Dok je u Majamiju, Monte Karlu i Madridu gubio odmah na startu, u Indijan Velsu i Rimu je uspeo da prođe prvu prepreku, ali je u drugoj odmah zaustavljen.

Ruski teniser je diktirao tempo u italijanskoj prestonici. Prvi set je prelomio u samoj završnici, kada je pri rezultatu 5:4 iskoristio prvu pravu priliku za brejk i poveo u setovima.

Drugi set je počeo Rubljovim brejkom, što je otvorilo kratak period nestabilnih servisa sa obe strane. Ipak, 14. igrač sveta je brzo konsolidovao svoje redove i sigurnom igrom na svoj servis onemogućio Kecmanovića da ugrozi njegovu prednost i napravi preokret.