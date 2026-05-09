MLADI HRVAT ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA, PA UZEO LEPU SVOTU NOVCA! Evo koliko je Dino Prižmić zaradio nakon velike senzacije u Rimu!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u 3. kolo mastersa u Rimu, pošto je poražen od Dina Prižmića.
Mladi 20-godišnji Splićanin slavio je posle preokreta u tri seta - 2:6, 6:2, 6:4.
Novak se vratio na teren posle 57 dana i meča 12. marta u Indijan Velsu. Ipak, nije uspeo da uđe u kontinuitet, pa je već u prvom meču završio učešće u Rimu.
Ovo je istorijski poraz Novaka u glavnom gradu Italije, pošto nikada do sada nije ispao pre trećeg kola.
Novak Đoković - Dino Prižmić 8.5.2026 Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia
Zahvaljujući ovom trijumfu, Dino Prižmić je obezbedio 50 novih bodova na rang listi, dok je svoj bankovni saldo uvećao za minimum 54.110 evra.
