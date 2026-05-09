IZGUBILA PRVI SET, PA DRUGI DOBILA SA NULOM! Koko Gof u osmini finala turnira u Rimu, Noskova preslišala Olinikovu!
Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u osminu finala turnira u Rimu, pošto je danas u trećem kolu pobedila 72. igračicu sveta Argentinku Solanu Sijeru posle tri seta, 5:7, 6:0, 6:4.
Gof je devet puta uzela servis argentinskoj teniserki, dok je Sijera osvojila šest brejkova.
Gof će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između dve Amerikanke - 17. teniserke sveta Ive Jović i 96. igračice sveta Tejlor Taunsend.
Češka teniserka Linda Noskova plasirala se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedila 68. igračicu sveta Ukrajinku Oleksandru Olinikovu posle dva seta, 6:1, 6:3.
Meč je trajao sat i 10 minuta.
Noskova, 13. igračica sveta, uzela je četiri puta servis ukrajinskoj teniserki, dok Olinikova nije osvojila nijedan brejk.
Noskova će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke i 27. igračice sveta Rumunke Sorane Kirstee.