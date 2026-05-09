Slušaj vest

Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u osminu finala turnira u Rimu, pošto je danas u trećem kolu pobedila 72. igračicu sveta Argentinku Solanu Sijeru posle tri seta, 5:7, 6:0, 6:4.

Gof je devet puta uzela servis argentinskoj teniserki, dok je Sijera osvojila šest brejkova.

Gof će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između dve Amerikanke - 17. teniserke sveta Ive Jović i 96. igračice sveta Tejlor Taunsend.

Koko Gof na meču protiv Elene Svitoline Foto: Dita Alangkara/AP

Češka teniserka Linda Noskova plasirala se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedila 68. igračicu sveta Ukrajinku Oleksandru Olinikovu posle dva seta, 6:1, 6:3.

Meč je trajao sat i 10 minuta.

Noskova, 13. igračica sveta, uzela je četiri puta servis ukrajinskoj teniserki, dok Olinikova nije osvojila nijedan brejk.

Noskova će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke i 27. igračice sveta Rumunke Sorane Kirstee.

Ne propustiteTenisRUBLJOV JE, IPAK, PREJAK ZA KECMANOVIĆA! Još jedan Srbin završio učešće na Mastersu u Rimu, posle Novaka i Miomir spakovao kofere!
Miomir Kecmanović
TenisMLADI HRVAT ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA, PA UZEO LEPU SVOTU NOVCA! Evo koliko je Dino Prižmić zaradio nakon velike senzacije u Rimu!
Dino Prižmić, Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆ SE OGLASIO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA POSLE PORAZA U RIMU! Pogledajte šta je napisao srpski teniser!
profimedia-1097508425.jpg
TenisDINO PRIŽMIĆ POBEDIO SVOG IDOLA, PA PORUČIO: Nisam mogao ni da zamislim da ću dobiti Novaka Đokovića
Dino Prižmić

Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju Izvor: Eurosport