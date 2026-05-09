“Nisam igrala na visokom nivou tokom celog meča – odličan početak, a zatim pad u nastavku. Osetila sam da me telo sprečava da odigram moj tenis – što je ona izvrsno iskoristila i nije mi dala puno šansi da se stabilizujem. Težak dan u svakom slučaju, ali kao što kažu – nikad se ne gubi, već se uvek uči”, rezimira vidno razočarana prva igračica sveta svoj poraz protiv Rumunke Kirstee u trećem kolu Mastersa u Rimu.

“Sorana je veliki borac, i na neki način mi je žao što završava karijeru jer se ona nikad ne predaje. Osećam da bi mogla još dugo da se takmiči na visokom nivou, to veoma poštujem i želim joj najbolju moguću sezonu na kraju karijere”, dodaje ona.

Fizički problem koji su je mučili tokom meča vezuju se za lumbalni deo…

“Verovatno je u pitanju donji deo mojih leđa, povezan sa kukom – što mi ograničava punu rotaciju tela pri udarcima. Napraviću pauzu od nekoliko dana, radićemo na oporavku – i to je ceo plan za sada”, zaključuje Sabalenka – bez sugestija da bi ovo stanje moglo da utiče na njene planove za Rolan Garos.

Vuk Brajović / Kurir sport