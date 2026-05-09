Šest godina je prošlo od prve pobede Janika SInera nad Sebastijenom Ofnerom – od Ortisej čelendžera do Mastersa u Rimu, ali je oba puta to proteklo bez izgubljenog seta za danas najboljeg igrača sveta.

Bilo je lepih poteza sa obe strane u meču čiji konačni rezultat je glasio 6:3 6:4, a ono što je najvažnije za “tifoze” je da je najveća sportska ličnost te zemlje uspešno otvorila pohod ka toliko željenoj prvoj tituli za Italijane posle ravno 50 godina.

Pred naredni meč sa boljim iz susreta Popirin – Menšik, Siner je govorio sa medijima.

Kako je Siner video svoj prvi meč u Rimu ove godine – i da li postoji neki posebni podsticaj kod njega ove godine?

“Meč nije bio nimalo lak. Igrali smo pre nekoliko godina, ali smo obojica sada značajno različiti teniseri. Bio je to praktično meč protiv novog igrača za mene, morao sam tome da se prilagodim. Zadovoljan sam, pogotovo znajući da su prvi mečevi uvek teški. Verujem da se mečevi dobijaju ranije, kroz sav rad koji uložiš na treninzima pre toga. Trenirati sa Flavijom i svim ostalim italijanskim igračima uvek je zadovoljstvo. Možda postoji i takmičarski duh, jer pokušavamo da guramo jedni druge do maksimuma.“

Na poslednjem Čelendžeru u Ortiseju kojeg ste igrali 2019, vas dvojica ste se već sreli. Da Ii ste tada mislili da ćete ovoliko napredovati u karijeri?

„Nemoguće je to reći. Prešao sam dug put, ali nisam mislio da će uspesi biti ovakvi. Realista sam - pre šest godina to je bilo nezamislivo. Tada sam prvi put ušao u top 100, osvojio sam Nekst Džen ATP Finale i debitovao u Rimu na Centralnom terenu pobedom protiv Džonsona. Sve je to pozitivno, ali tada živiš drugačije, sa mnogo sumnji. I dalje želim da vidim šta je moj maksimalni potencijal, da završim karijeru svestan da sam dao sve od sebe”, jasan je Siner.

Rim vas je uvek dočekivao sa velikim entuzijazmom. Da li postoji nešto što posebno privlači pažnju, bilo dobro ili loše? Umete li da napravite amatričijanu?

“Umem da napravim karbonaru! (smeh). Zapravo, kretanje mi je samo hotel–teren. Mnogo stvari se ovde promenilo, ljudi su pre sretali tenisere u restoranima. Zato više volim da budem miran, ali mi puno znači ljubav koju mi pruža publika. Prelepo je što ima toliko dece i mladih, divno je što već imaju tu strast, oni su budućnost ovog sporta”, prenosi nam on.

Šta bi Janik SIner mogao da dodatno popravi u svojoj igri?

“Savršenstvo ne postoji. Pokušavam da napredujem u svim udarcima, u sitnicama i detaljima koji na visokom nivou prave razliku. Nastojim da stabilizujem servis, na šljaci je to teže, servira se drugačije. To je udarac na koji se najviše fokusiram, i na treninzima. Ali na kraju je tenis kao slagalica, sve stvari moraju da se uklope.“

Da li i dalje kod Janika Siner ima nekih sumnji – koje su pratile ranu fazu njegove karijere?

“Pre svakog meča imam sumnje, to je najnormalnija stvar. Ako ne osećaš pritisak, znači da ti nije stalo. Svestan sam toga mnogo više nego pre nekoliko godina, ali i danas izlazim na teren sa malim sumnjama. Moraš da naučiš da ih kontrolišeš, jer sumnja je povezana sa samim pritiskom. Ako ne možeš da se nosiš s tim, bolje je da prestaneš. Mnogo je stvari uključeno u ovaj sport, ne samo igra, nastupi – ali i na terenu moraš da budeš svestan toga da radiš određene stvari kako se valja— i onda kreneš punom snagom u meč”, zaključuje Janik Siner.

Vuk Brajović / Kurir sport