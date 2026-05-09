BRAVO, HAMADE! Međedović u trećem kolu Mastersa u Rimu!
Hamad Međedović nastavlja sa sjajnim partijama.
Srpski teniser savladao je Žoaa Fonseku u drugom kolu Masters turnira u Rimu rezultatom 2:1 (3:6, 6:3, 7:6).
Srpski teniser odigrao je fantastičan drugi i treći set i upisao veliku pobedu protiv jednog od najtalentovanijih igrača na svetu u ovom trenutku i 29. igrača planete.
Naredni rival Međedovića biće Marijano Navone, 44. igrač sveta.
