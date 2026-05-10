Međedoviću je tokom meča smetala veoma bučna publika brazilskog tenisera Žoaa Fonseke.

Veliki broj brazilskih navijača pravio je paklenu atmosferu, naročito tokom servisa Međedovića. Srpski teniser je više puta morao da se žali sudiji na ometanje, tražeći da smiri publiku.

U trećem setu situacija je bila na ivici incidenta. Hamad Međedović je pri rezultatu 4:5 spasao meč loptu, a potom imao raspravu sa arbitrom.

Pri rezultatu 6:5, odnosno u trenucima kada je Novopazarac trebalo da servira da ostane u meču, prišao je sudiju i poručio sledeće:

"Reci im da ućute da mogu da serviram!".

U taj brejku odlučujućeg seta Hamad je potpuno razbio protivnika i slavio sa 7:1.

Nakon pobede Fonseka nije želeo ni da pogleda Međedovića, a pružio mu je ruku kao da je bio nateran na to.

Hamad nije krio emocije, napravio je gest "spavajte" prema brazilskim navijačima kojima je poslao i poljubac, što je izazvalo još veće reakcije na tribinama.

Uprkos neprijateljskoj atmosferi i lošem startu, Međedović je pokazao izuzetnu mentalnu snagu i vratio se u meč. U narednom kolu će za rivala imati Argentinca Marijana Navonea.

