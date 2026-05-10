Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu.
LAGANI PORAZ 13. TENISERA SVETA! Norvežanin bez muke stigao do osmine finala
Norvežanin je posle dva seta pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:3, 6:4.
Kasper Rud, 25. teniser sveta, pobedio je 13. igrača na ATP listi posle sat i 20 minuta.
Norvežanin je tri šuta oduzeo servis Lehečki, koji je napravio jedan brejk.
U osmini finala, Rud će igrati protiv boljeg iz duela Muzeti - Serundolo.
