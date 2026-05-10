Ukrajinska teniserka Elena Svitolina plasirala se u osminu finala mastersa u Rimu
LAGANA ŠETNJA RIMOM! Svitolina pregazila Amerikanku
Elena Svitolina je posle dva seta pobedila Amerikanku Hejli Baptist 6:1, 6:2.Svitolina, 10. igračica sveta, pobedila je 25. igračicu na WTA listi posle sat i osam minuta.
Ukrajinka će u osmini finala igrati protiv Čehinje Nikole Bartunkove, koja je danas posle tri seta pobedila Amerikanku Medison Kiz 6:3, 1:6, 6:4.
Čehinja je slavila posle sat i 49 minuta.
