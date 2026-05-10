Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu.
I ZVEREV SIGURAN! Nemac lako do osmine finala
Nemac je posle dva seta pobedio Belgijanca Aleksandra Bloksa 6:1, 6:4.On je pobedio 36. igrača na ATP listi posle sat i 14 minuta.
Aleksander Zverev je do pobede stigao brejkovima u drugom i šestom gemu prvog seta i brejkom u prvom gemu drugog seta.
U osmini finala, Zverev će igrati protiv boljeg iz duela Pol - Darderi.
U osminu finala se plasirao i Hrvat Dino Prižmić, koji je posle dva seta pobedio Francuza Uga Embera 6:1, 7:5.
On će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hačanov - Van De Zandšulp.
