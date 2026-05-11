Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nadija Kičenok plasirale su se danas u drugo kolo turnira u Rimu u konkurenciji dublova.

Krunić i Kičenok su na startu turnira slavile protiv Amerikanke Kvin Glison i Norvežanke Ulrike Ejkeri sa 6:4, 6:4 posle sat i 36 minuta igre.

Srpsko - ukrajinski dubl će u osmini finala igrati protiv španske teniserke Kristine Bukše i Amerikanke Nikol Melikar Martines.

Aleksandra Krunić Foto: Profimedia

