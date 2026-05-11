Košarkaški klub Bajern iz Minhena saopštio je da će Dragan Tarlać napustiti funkciju sportskog direktora na kraju tekuće sezone.
ODLAZAK
NEOČEKIVANO! Srbin doneo odluku iz ličnih razloga...
Kako je naveo Bajern, Dragan Tarlać odlazi iz kluba iz ličnih razloga.
Tarlać je ovu funkciju obavljao poslednje dve godine.
"Pre svega, posao ovde još nije završen, jer želimo treću uzastopnu titulu da donesemo u Minhen. To bi označilo savršen oproštaj za mene i podržaću tim i stručni štab na najbolji mogući način do poslednjeg trenutka", rekao je Tarlać i zahvalio na prilici koju je dobio u Bajernu.
Tarlaća će zameniti Torsten Libenat, koji funkciju sportskog direktora obavlja u Ulmu.
