Nekadašnji šampion US opena, legendarni australijski teniser Mal Anderson preminuo je u 91. godini, potvrdio je Teniski savez te zemlje.

Anderson će ostati upamćen u istorijskim knjigama kao prvi igrač koji nije bio nosilac, a koji je osvojio titulu na US openu. Dogodilo se to davne 1957.

Osvojio je još tri grend slem trofeja u konkurenciji parova, a dva puta je sa nacionalnim timom slavio u Dejvis kupu.

Teniski savez Australije istakao je da će Mal Anderson ostati upamćen ne samo po uspesima na terenu, već i po ogromnom doprinosu u razvoju novih šampiona.

