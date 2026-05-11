OGROMNA TUGA! Preminuo teniski šampion koji je napravio čudo na US Openu!
Nekadašnji šampion US opena, legendarni australijski teniser Mal Anderson preminuo je u 91. godini, potvrdio je Teniski savez te zemlje.
Anderson će ostati upamćen u istorijskim knjigama kao prvi igrač koji nije bio nosilac, a koji je osvojio titulu na US openu. Dogodilo se to davne 1957.
Osvojio je još tri grend slem trofeja u konkurenciji parova, a dva puta je sa nacionalnim timom slavio u Dejvis kupu.
Teniski savez Australije istakao je da će Mal Anderson ostati upamćen ne samo po uspesima na terenu, već i po ogromnom doprinosu u razvoju novih šampiona.
