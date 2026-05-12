Holger Rune neće igrati ni na turniru u Hamburgu, ali ni na predstojećem Rolan Garosu zbog problema sa povredom Ahilove tetive.

Danac je planirao povratak na teren tokom ATP turnira u Hamburgu, međutim njegov tim je saopštio da je tokom rehabilitacije došlo do manjeg pogoršanja situacije, zbog čega je doneta odluka da se povratak ponovo odloži.

Holger Rune

- Zaista sam se radovao povratku u Hamburgu. Svi znaju koliko volim šljaku i koliko su mi Pariz i Rolan Garos posebni, tako da ovo nije bila laka odluka. Za mene nije poenta samo da odigram nekoliko mečeva, već ceo turnir. Ne želim da budem skoro spreman, već 110 odsto spreman kada se vratim na teren - poručio je Rune.

Rune sada planira povratak tokom sezone na travi, a cilj mu je da bude spreman za turnir u Kvinsu sredinom juna, kao i za Vimbldon koji počinje krajem juna.

